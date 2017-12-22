«حدث ذلك منذ زمن ولم يكن يستحق إضاعة وقتي»
الممثل الاميركي جاكس تيلر متحدثا باستخفاف عن علاقة عاطفية عابرة ربطته في مرحلة من شبابه مع الممثلة الشهيرة ليندسي لوهان.
«الجميع يريدون من جينيفر وأليكس أن يتزوجا. لكني دقة قديمة وأريد الخطبة أولا»
النجمة الأميركية جينيفر لوپيز، 48 عاما، متحدثة عن استعدادها للاحتفال بالكريسماس واحتمال تقدم صديقها «أليكس رودريجز» لطلب يدها للزواج في يوم الكريسماس.
«تخلصت من 12 كيلوغراما من الشحوم، وسأتمكن من الاحتفال بالكريسماس»
نجمة تلفزيون الواقع هايدي مونتاج، 31 عاما، بحسابها على تويتر، بعد أن استعادت رشاقة جسمها عقب عملية الولادة التي أنجبت الطفل «جانر» من زوجها سبنسر برات، وهو الخبر الذي أثار اهتمام متابعيها، حيث مر أكثر من عام على ارتداء هايدي مونتاج آخر رداء سباحة لها قبيل الحمل.
«أتمنى أن أتبنى طفلا لأصبح أبا»
المغني الأميركي «أرون كارتر» يعلن أنه شاذ، لكنه يتمنى أن يعيش حياة الأبوة من خلال تبني طفل.
«لقد قلت له إن محارب الجيداي لا يمكن أن يستسلم أبدأ»
الممثل الأميركي مارك هاميل، 66 عاما، معربا عن عدم معارضته لطريقة تصوير شخصية «الجيداي» في آخر أفلام «ستار وورز» الجديدة، التي تمت تحت إخراج ريان جونسون، والذي أعرب له مارك هاميل عن اختلافه الشديد مع طريقته في تصوير شخصية الجيداي.
ماذا قال الممثل جاكس تيلر عن علاقاته العاطفية؟.. وكيف تخلصت النجمة هايدي مونتاج من الشحوم؟.. وما امنية المغني أرون كارتر؟