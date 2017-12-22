كشفت دراسة ألمانية حديثة أن عقارا يستخدم لعلاج الاكتئاب يمكن أن يخفف من أعراض التصلب العصبي المتعدد، وهو أحد الأمراض الالتهابية والمناعية المزمنة والخطيرة.

الدراسة أجراها باحثون في جامعة الرور الألمانية، ونشرته دورية Nature Communications العلمية نتائجها امس.

وأجرى الباحثون دراستهم لاكتشاف فعالية عقار «كلوميبرامين» الذي يستخدم لعلاج الاكتئاب، إضافة إلى مجموعة من أعراض القلق.

واختبر الباحثون العقار على 1040 من مرضى التصلب العصبي المتعدد، ووجدوا أن العقار يستخدم نهجا جديدا للتخفيف من أعراض المرض، لا يتوافر في علاجات التصلب العصبي المتاحة حاليا.

كما وجد الباحثون أن العقار يقمع الاضطرابات العصبية تماما، وينتج عن ذلك تقليل الأضرار التي تطول الخلايا العصبية.