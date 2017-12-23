كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي عن تعرض خادمة آسيوية للاغتصاب على مدار 8 شهور من قبل كفيلها الخليجي البالغ من العمر 62 عاما، قبل ان تتمكن من الهرب من منزله وتبلغ الشرطة.

وبحسب أقوال المجني عليها للنيابة، فإنها قدمت الى الدولة في شهر سبتمبر 2016 على كفالة المتهم الذي كان يعاشرها دون رضاها مهددا إياها بالاعتداء عليها ما لم تلب طلبه، مشيرة الى انه في ظهر يوم الرابع من أكتوبر الماضي قررت الهرب من المنزل بعد تعرضها للاغتصاب من المتهم الذي استغل انفراده بها في المنزل في ذاك اليوم ليمارس فعلته الشنيعة.

وأضافت المجني عليها ان المتهم كان يهتك عرضها دون رضاها منذ بداية شهر مارس الماضي وحتى يوم الواقعة الأخيرة، وأنها لم تكن تخبر أحدا من أهله طوال تلك المدة لأنها " تخاف منه".