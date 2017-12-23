كثيرة هي الدراسات التي تتحدث عن فوائد العسل الصحية ومن حين الى آخر يأتينا العلماء بنتائج إيجابية جديدة. إذ رأى بحث جديد أن شرب كأس ماء دافئ ممزوج مع العسل يوميا، يُساعد على تخفيض الوزن والحماية من بعض الأمراض، حسب ما أشار إليه موقع "هايل براكسيس" الألماني نقلا عن دراسة صادرة في مجلة "ايرانين جورنل اوف بايسك ميديكل ساينس".

ونصحت الدراسة بتناول شراب العسل في الصباح قبل تناول وجبة الفطور، حيث يمنح الشعور بالشبع كما يخفف من الرغبة في تناول الحلويات..

كما يلعب دور المضادات الحيوية ويحتوي أيضا على مضادات الأكسدة، فضلا عن العديد من الفيتامينات والمعادن والانزيمات، التي تحارب البكتيريا وبالتالي تقوي جهاز المناعة.

وأفادت الدراسة أن استعمال ماء العسل يوميا يساعد على التغلب على آلام وانتفاخ البطن، لأن هذا السائل الصحي يمتص الغازات المتواجدة في الأمعاء ويخفف من الأوجاع، مضيفة أن العسل الأسود بالخصوص يساهم في خفض الكوليسترول ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب على غرار النوبات القلبية، وأردفت الدراسة أن العسل يساعد أيضا على التئام الجروح صعبة الشفاء، وكذلك يمكن استخدامه كقناع على الوجه للحصول على بشرة نقية.