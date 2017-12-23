يقع مطعم 5.8 أسفل الماء، في منتجع هوراوالهي بالمالديف، ويعتبر أكبر مطعم تحت البحر مصنوع من الزجاج بشكل كامل في العالم.

ويقدم المطعم قائمة طعام محددة السعر بمبلغ 200 دولار (قرابة 3540 جنيه مصري) ومنظر طبيعي للشعاب المرجانية، بحسب "CNN".

قال بيورن فان دين، وهو طاهي في المطعم، "توجد المئات من الجزر في المالديف، لكننا نبرز فعلًا بهذا المطعم، ولدينا الكثير من الضيوف الذين يأتون من المنتجعات المجاورة، كما أن بعض الضيوف سافروا فقط لتناول وجبة العذدلء وعادوا".

أضاف "دين"، "بُني المطعم كقطعة واحدة في نيوزيلاندا، خلال فترة عامين، وبعدها شُحن إلى هنا، وسماكة الزجاج تبلغ 15 سنتيمترًا".

وأوضح "دين"، "هدفنا وجود مكان مميز، حيث يمكن للناس الجلوس وكأنهم في مسرح تدور فيه أمور مختلفة، ليس فقط في الخارج، بل في الأطباق أيضاً، لذا كل شيء مستوى من المحيط ".