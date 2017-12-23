يعتبر تطبيق ABC Kids من أفضل التطبيقات التعليمية للأطفال لعام 2017 مع أكثر من 10 ملايين تنزيل، حيث يتمتع التطبيق برسومات جميلة ومحببة للأطفال تساعدهم في التعلم السريع للغة الإنجليزية.

يعتمد التطبيق بالدرجة الأولى وبشكل أساسي على المادة الصوتية لتعليم الأطفال نطق الحروف الأبجدية للغة الإنجليزية بالطريقة الصحيحة، كما يتيح تعليم الأطفال لطريقة كتابة الحروف بالشكل الصحيح.

ويملك تطبيق ABC Kids واجهة مميزة ومناسبة للأطفال بكافة أعمارهم، حيث لا تسمح للأطفال بالخروج من التطبيق بطريقة سهلة، كما يأتي التطبيق مع 4 تبويبات أساسية، حيث يمكن مع التبويب الأول البدء مع تعلم الحروف الأبجدية الكبيرة نطقاً وكتابةً، ومع التبويب الثاني يمكن تعلم الحروف الصغيرة نطقاً وكتابةً أيضًا.

ويتيح تطبيق ABC Kids مع التبويب الثالث اختبار ما تعلمه الطفل من التبويب الأول، حيث يطلب من الطفل الضغط على الحرف الذي يسمعه، بعدها يعطي التطبيق كلمة تبدأ بنفس الحرف كمثال عليه، أما التبويب الرابع يتيح للطفل تعلم ربط الحروف الكبيرة مع مثيلاتها من الحروف الصغيرة.

يُشار إلى أنه التطبيق متوفر لأجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولأجهزة آيفون وآيباد على متجر آب ستور.