انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا ودول أخرى مقطع فيديو لشاب تعرض لحادث سقوط في إحدى محطات مترو لندن.



وحصل الفيديو على مشاهدات عالية جعلت من الضحية شخصا مشهورا في بريطانيا، وقام موقع بريطاني بلقاء الشاب والتعرف عليه حيث عرف أن اسمه أندرو ويبلغ 22 من العمر وكان في لحظة السقوط من على درج مترو مخمورا بعد أن شرب مع رفاقه الجعة في أحد الأماكن.

وخلال العودة إلى المنزل قام رفاقه بتصويره بعد أن بدأ بالقيام بحركات بهلوانية، هذا الأمر أدى إلى فقدانه السيطرة والسقوط بشكل قوي ما سبب له بعض الرضوض في جسمه.