كرمت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السيدة بريطانية نيكولا كارن، تقديراً لعملها الإنساني في حادث دهس مروري على كورنيش أبوظبي.

وعبر العميد خليفة محمد الخييلي، مدير مديرية المديرية، عن بالغ تقديره للسيدة البريطانية على عملها الإنساني الذي يعكس روح المسؤولية المجتمعية، مؤكداً اهتمام شرطة أبوطبي في نشر التفاعل الايجابي مع الحوادث المرورية التي تقع في الطريق.

وأعربت نيكولا كارن وزوجها "ديين سميث" عن شكرهما لشرطة ابوظبي على التكريم، والذي يعتبر دافعا لكافة شرائح المجتمع على التفاعل الايجابي للحفاظ على السلامة المرورية.