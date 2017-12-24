خطف حادث مروري، حياة شاب من محافظة جدة، في المملكة العربية السعودية، قبل يوم واحد فقط، من موعد زفافه على فتاة من محافظة عفيف.

وكان الشاب ويدعى "عماد"، في طريقه لإقامة زفافه، حيث كان يرافقه شقيقه وبعض أفراد أسرته، حين انحرفت بهم المركبة عن الطريق، في لحظة انشغال السائق؛ ما أدى إلى انقلابها عدة مرات، وخروج العريس منها؛ الأمر الذي أدى إلى وفاته مباشرة، وفق صحيفة “سبق” المحلية.

وعثر أقارب الشاب "عماد" على ملابسه التي جهزها للعرس، وفستان عروسه الذي كان معه، ومن المقرر أن يوصله إليها، وبقايا الهدايا التي نثرتها المركبة على جنبات الطريق.