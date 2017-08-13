اعلنت الادارة العامة للاطفاء مساء السبت تمكن تسعة فرق اطفاء من السيطرة على حريق اندلع بمصنع للاخشاب بمنطقة (امغره) دون وقوع اي اصابات بشرية فيما اقتصرت الاضرار علي بعض الخسائر المادية.



وقالت (الاطفاء) في بيان صحافي ان فرق اطفاء الجهراء والصليبيخات والاسناد وصبحان والعارضية وحولي و كاظمة والمدينة والسالمية الجنوبي توجهت الى موقع الحادث فور تلقي غرفة عمليات الادارة بلاغا في الساعة الرابعة عصرا عن وجود حريق في مصنع تقدر مساحته 1500 متر مربع تقريبا.



واضافت انه تم توجيه الفرق للتعامل مع الحادث وتمت السيطرة عليه نحو منتصف الليل حيث تواجد في الموقع رجال وزارة الداخلية والطوارئ الطبية مبينة ان اول فرقة اطفاء وصلت للموقع في غضون اربع دقائق وشرع رجالها بمكافحة الحريق والسيطرة باسرع وقت ممكن حتي لا يمتد الى المباني المجاور.



وذكرت انه سيتم فتح تحقيق لمعرفة الاسباب التي ادت الي اندلاع الحريق.