الاتحاد يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد النظام الأساسي الجديد خلال الشهر المقبل



يحيى حميدان

قررت اللجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد كرة السلة توجيه انذار نهائي الى لاعب كاظمة حسين الموسوي بالشطب في حال تكراره حادثة اعتدائه على أحد الحكام في المباراة النهائية لبطولة «يوم الكويت الرياضي» الودية أمام الجهراء والتي أقيمت الجمعة الماضية.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الادارة مساء أول من أمس لمناقشة توصية لجنة المسابقات حول الاحداث التي صاحبت مباراة الجهراء وكاظمة.

وقررت اللجنة المؤقتة كذلك الدعوة الى عقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد النظام الاساسي الجديد في 5 أو 6 يناير المقبل.

من جانبه، دعا أمين سر اللجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد اللعبة هيثم بارون جميع اللاعبين السابقين والمهتمين للتسجيل في دورة الحكام المستجدين التي سيقيمها الاتحاد خلال الفترة من 2 الى 14 الشهر المقبل بمركز عبدالله السالم لاعداد القادة بمنطقة الخالدية.

وبين بارون ان التسجيل سيستمر حتى يوم الاثنين المقبل، متمنيا من الجميع المشاركة في الدورة والدخول الى السلك التحكيمي.

وأشار بارون الى أن الاتحاد يرغب في جذب اكبر قدر ممكن من الحكام المستجدين للمساعدة في النهوض بالمستوى التحكيمي للعبة محليا.