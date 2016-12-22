اكبر مشكلة نعاني منها عدم الجاهزية التكتيكية والفنية والبدنية والتكنيكية

يعقوب العوضي

فجّر انسحاب خيطان مساء أمس الأول من مواجهته مع الكويت مفاجأة أخرى في دوري الدمج لكرة اليد وتحديدا في منافسات الجولة الحادية عشرة من البطولة والتي تجلت في ايقاف صانع العاب الفريق علي اشكناني وتضامن بعض اللاعبين معه، حسب مصادر مطلعة في خيطان.

واعلن عدد من لاعبي الفريق عن عدم مشاركتهم لعدة اسباب منها عدم ايضاح سبب ايقاف اشكناني الى جانب مطالبتهم بصرف مكافآت فريق فئة الشباب (تحت ١٩ سنة)، بالإضافة الى مطالبتهم الادارة بالاهتمام باللعبة ومطالبتهم اياها بإيفاء وعودها السابقة للفريق الاول.

ظروف دراسية!

من جانبه، اكد مدير اللعبة الحالي طارق الدهيلة أن اللاعبين قد اعتذروا عن عدم حضور مباراة الكويت بسبب الاختبارات الدراسية والارتباطات بالجامعة والكليات المختلفة.

وقال: «أخبرني اللاعبون بأن ظروفهم الدراسية تمنعهم من الحضور».

وعن المستوى الفني الذي ظهر به الفريق منذ بداية الموسم الحالي، اكد طارق ان عدم التزام بعض اللاعبين بالحضور اليومي بداعي الظروف الخارجة عن الارادة حال دون تقديم المستوى المأمول.

لا لاعبين.. لا إنجاز!

«المعادلة بسيطة جدا لا يوجد حضور يومي في التدريبات من قبل اللاعبين لذلك انعدم الانجاز ولم نظهر بالصورة اللائقة»، هذا ما ذكره مدرب خيطان الصربي دوشان في بداية تصريحه لـ «الأنباء» حول انسحاب الفريق والمستوى المتدني في الفترة الماضية.

وقال: «اكبر مشكلة نعاني منها عدم الجاهزية التكتيكية والفنية والبدنية والتكنيكية للاعبين بسبب سوء الأداء في التدريب لعدم حضور معظمهم».

وأضاف: «اجتمعت بالإدارة وأكد لي الجهاز الاداري ان هناك محاولات حثيثة وجدية لإيجاد حلول لوضع اللاعبين في التدريبات تبذل من الجميع».

واستطرد: «لقد طال امد البحث عن حلول وكنا قد بدأنا الخطط التدريبية والاستعداد منذ اغسطس الماضي ولكن لم نتمكن من جمع اكثر من ٦ لاعبين في الحصة التدريبية الواحدة».