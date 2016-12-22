طالب أمين الصندوق المساعد ومقرر لجنة الاستثمار بنادي السالمية جواد الغريب مسؤولي الهيئة العامة للرياضة بالتعجل في إقرار والموافقة على ملف الاستثمار الخاص بالنادي.

وأشار الغريب الى ان تأخير اعتماد الملف يهدد مسيرة عدد من الالعاب خاصة ان الاستثمار بات بمنزلة الرافد المهم لدعم الالعاب المختلفة في النادي وذلك بعد دراسات وجهود كبيرة بذلت من قبل لجنة الاستثمار لإكمال الملف منذ فترة قبل تقديمه الى الهيئة العامة للرياضة.

وبين الغريب أن السالمية يسعى من خلال ملف الاستثمار الى الاستفادة من موقعه المميز وتسخير ذلك من خلال اقامة بعض المشروعات الاستثمارية في النادي لخدمة رواده ورواد المنطقة التي يقع فيها ومن ثم الاستفادة من مدخول تلك المشروعات للوقوف على احتياجات الألعاب واللاعبين والأجهزة الفنية في ظل عدم الاعتماد الحالي على الدعم الشخصي الذي يبقى غير كاف لتحقيق خطط تطوير الالعاب المختلفة.

وثمن الغريب جهود مسؤولي الهيئة الرامية لتطوير الالعاب المختلفة والوقوف على احتياجات الأندية، لافتا في الوقت ذاته الى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة في ملفات مهمة للأندية خاصة تلك المستوفاة للشروط والمواصفات واللوائح المعمول بها لدى الهيئة. كما أعرب الغريب الذي يشغل أيضا منصب رئيس جهاز لعبتي كرة الطاولة والاسكواش في السالمية بالموافقة على المعسكر التدريبي للاسكواش المقرر خلال عطلة الربيع لاسيما في ظل تواجد أبطال اللعبة على مستوى الكويت ضمن فريق النادي.