حصل نادي جمنازيا الممثل الوحيد للكويت على 5 ميداليات في بطولة دبي الدولية الأولى للجمباز الإيقاعي يومي 9 و10 ديسمبر الجاري التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبإشراف الاتحاد الدولي للجمباز، ونظمها نادي دوجيم للجمباز. وشارك في البطولة 260 طفلة مثلن 44 ناديا من 21 دولة في صالة المنارة بدبي.

وحضر البطولة ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأردام أوزان القنصل العام للجمهورية التركية في دبي، ونهى عبدالوهاب النائب الأول للجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الدولي للجمباز.

وشارك في البطولة لاعبات أولمبيات من بينهن الأوكرانية آنا ريزاتدينوفا التي حققت الميدالية البرونزية في أولمبياد ريود ي جانيرو في البرازيل ٢٠١٦، والمجرية دورا فاس، والبلغارية ماريا ماتيفا. ومثل الكويت، نادي جمنازيا حيث شارك بـ 8 لاعبات وللمرة الاولى يتم تمثيل الكويت بهذه الرياضة وقد حصل نادي جمنازيا على 5 ميداليات وهي «ذهبيتان وفضية وبرونزيتان».