أقام الاتحاد الآسيوي لكرة السرعة تحت رعاية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دورة التدريب والتحكيم الأولى للتطبيقي التي حاضر فيها رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي الكابتن محمد أمين، بمشاركة 77 طالبا وطالبة في كلية التربية الأساسية بنين وبنات واستمرت لمدة أربع أيام.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي يعقوب دشتي بالتعاون المثمر مع عمادة النشاط والرعاية الطلابية بالتطبيقي متمثلة بالعميد حسين المكيمي ود.سلمان حاجي وتشجيعهما لرياضة كرة السرعة ونشرها في أوساط الشباب الرياضي في الكويت بعد أن حققت مؤخرا انتشارا عالميا عبر المشاركة في البطولات الدولية.

وأعرب عن أمله في تحقيق أوسع انتشار للعبة منوها بالإقبال الواسع لطلاب التطبيقي في الدورة التدريبية الأولى لكرة السرعة.

وقال دشتي ان الاتحاد الآسيوي يقيم تدريباته الأسبوعية لكرة السرعة بإشراف الكابتن محمد ممدوح بشكل متواصل استعدادا للبطولات القادمة مطلع العام 2017.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي لكرة السرعة محمد أمين الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في دعم كرة السرعة.