في افتتاح الاجتماع الـ 41 للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العربي للشرطة





أكد محافظ حولي ورئيس الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف اهمية دور الاتحاد في نشر الألعاب الرياضية الشرطية وتنسيق الفعاليات مع المنظمات الإقليمية والدولية.

وأشاد النواف في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في افتتاح الاجتماع الـ 41 للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العربي للشرطة بدور الاتحاد في زيادة نشر الرياضة الشرطية والتنسيق بين الأعضاء لإقامة الفعاليات المختلفة يما يخدم تطويرها وتحقيق أهدافها المنشودة.

وقال ان مشاركته جاءت بناء على دعوة من رئيس الاتحادين الرياضي العربي والقطري للشرطة العميد خالد بن حمد العطية بهدف عقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي متوقعا مشاركة فعالة من رؤساء الاتحادات الشرطية العربية والخليجية.

وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس واتحاد الشرطة القطري علي حسن الضيافة والاستقبال وكرم الوفادة فضلا عن التنظيم الرائع للاجتماع والحرص على الدقة في جميع تفاصيله.

وأوضح ان الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العربي للشرطة ستناقش موضوعات مهمة تعزز من دور الاتحاد اقليميا وعالميا وستبحث التنسيق بين فعاليات الاتحادات الاعضاء فيه. وأشار الى حرص الاتحادين الدولي والعربي على التنسيق والتعاون المشترك في اقامة البطولات والفعاليات لتفادي التعارض إضافة الى التنسيق مع الاتحاد الاوروبي للرياضة الشرطية في هذا الجانب. وأوضح ان التنسيق بين الاتحادات الثلاثة يهدف الى إنجاح البطولات ونشر الألعاب الرياضية بين جميع اتحادات الشرطة في العالم مما يساهم في تقوية تلك البطولات وتعميمها.

وأضاف الشيخ احمد ان التنسيق بين الاتحادات يتم من خلال وضع خطة وأجندة لأربع سنوات تتضمن البطولات المقامة في كل الاتحادات لتمكين الاتحادات من التنسيق في إقامة البطولات والحد من تعارضها.

وأوضح ان الاتحاد الدولي آثر ان يقيم بطولاته كل سنتين بنظام البطولة الاولمبية على ان تعين كل دولة ألعابا معينة في البطولة وعددها حسب إمكاناتها.

وأكد ان الاتحاد الدولي للرياضة الشرطية يشهد تطورا مستمرا، مشيرا الى دور وأهمية الرعاية التجارية في نشاط الاتحادات لكون الاتحاد الدولي لا يملك ممولا لفعالياته.

وأوضح ان ذلك لم يمنع الاتحاد من العمل والاجتهاد لتطوير فعالياته وأعماله، مبينا ان ذلك بات واضحا لكل من يتابع عمل الاتحاد وموقعه الرسمي الذي يشهد تطويرا مستمرا، لاسيما مع انضمام اكثر من 50 دولة.

وأعرب عن تمنياته للاتحاد العربي بالتوفيق والنجاح في اجتماعات لتطوير الرياضة الشرطية.

وكان رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني افتتح اعمال الاجتماع الـ 41 للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وقام خلال الافتتاح بتكريم عدد من الشخصيات الرياضية على رأسهم الشيخ احمد النواف ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي الكويتي للشرطة السابق الفريق فيصل مبارك السنين وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العربي للشرطة اللواء وليد غانم الغانم.