أشاد رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة اللواء عبدالله المهنا بالدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الرياضي العربي للشرطة في تنسيق المواقف العربية امام المحافل الدولية وتعزيز التعاون العربي في نشر وتوسيع المشاركات الرياضية لرجال الشرطة في كل الدول العربية.

وقال المهنا لـ «كونا» على هامش ترؤسه وفد الكويت في اعمال المكتب التنفيذي الـ 100 للاتحاد الرياضي العربي للشرطة والاجتماع الـ 41 للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العربي للشرطة ان هذا الاتحاد اثبت كفاءته في التنسيق الفعال بين الاتحادات العربية من خلال اقامة فعاليات متنوعة ساهمت في انتشار عدد من الالعاب الرياضية وتوسيع الحضور العربي في المحافل العالمية.



وعن اجتماع الجمعية العمومية اوضح انه يأتي استكمالا لاجتماعات الاتحاد العربي للشرطة ويصب في تعزيز وترسيخ التعاون بين الدول العربية في مجال الرياضة الشرطية وتنسيق مواقفها في المحافل الإقليمية والعالمية.



وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع العربي، مشيدا بما وصل إليه الاتحاد الرياضي العربي للشرطة من اقامة فعاليات وأنشطة تعكس الاهتمام المتزايد في هذا المجال.



وأوضح ان الاجتماع استكمل اجتماعات الجمعية العمومية بعد الانتهاء من اجتماعات المكتب التنفيذي والذي انتهت نتائجه الانتخابية بشكل إيجابي، مشيرا الى فوز الكويت بمنصب عضو بالمكتب التنفيذي ما سيعطي دفعة للاتحاد في تطوير أنشطته ومشاركاته على مستوى الدول العربية.



وعن الاتحاد الرياضي للشرطة في الكويت قال المهنا ان الاتحاد سيزيد حجم وعدد الفعاليات الرياضية في الفترة القادمة مع توسيع عدد المشاركين فيها بهدف تحقيق اكبر انتشار ممكن لرياضة الشرطة محليا وعربيا وعالميا.



وذكر ان الاتحاد الرياضي للشرطة الكويتي لديه طموحات لتعزيز انتشار الالعاب والفعاليات، مبينا ان الفترة القادمة ستشهد إقامة بطولات مفتوحة بمشاركة كل شرائح المجتمع بما يعكس التعاون بين الشرطة والمجتمع من خلال المجال الرياضي ويعطي مؤشرا واضحا عن دور رجال الشرطة في التواصل مع المجتمع.



وأشار الى اهمية الانشطة الرياضية بالنسبة لرجال الامن ودورها في زرع الثقة بأنفسهم واداء عملهم وممارسة دورهم الامني، مبينا ان الرياضة تسهم في علاج امور مجتمعية كثيرة.