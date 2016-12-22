حلبة «موتيغي توين» في اليابان احتضنت السباق الختامي





اختتمت فرق تويوتا موسم العام 2016 من سلسلة سباقات «أوتوباكس سوبر جي تي» محققة نتائج استثنائية، وذلك في أعقاب الجولة الثامنة والأخيرة من المنافسات، والتي أسفرت عن فوز مركبة تويوتا «86 MC» التي تحمل الرقم 25 لفريق «فيفا سي» (VivaC) بالمركز الأول، تلتها مركبة تويوتا «بريوس» التي تحمل الرقم 31 لفريق «إيه بي آر جي تي» (apr GT)، والتي قدمت أداء فائقا مكنها من إحراز المركز الثاني.

وكانت الجولة المرتقبة من المنافسة قد أقيمت على مضمار جاف ووسط أجواء صحوة على حلبة «موتيغي توين» في اليابان.

ومع هذا الفوز المهم، الذي يعد الثاني خلال نسخة هذا العام من البطولة، نجح طاقم مركبة تويوتا «86 MC» التي تحمل الرقم 25 لفريق «فيفا سي» المؤلف من السائقين تاكيشي تسوتشيا وتاكاميتسو ماتسوي، في تقديم أداء استثنائي طوال الموسم، ليتمكن بذلك من حصد لقبي بطولة العالم للسائقين والفرق عن فئة «جي تي 300».

وكانت الهيمنة في المرحلة الأولى من هذا السباق الحاسم من نصيب مركبة تويوتا «بريوس» التي تحمل الرقم 31 لفريق «إيه بي آر جي تي» المؤلف من السائقين كوكي ساغا ويويتشي ناكاياما، والتي انطلقت بانسيابية تامة في الصدارة خلال المرحلة الأولى من السباق وما تلاها.

ولاحت في الأفق علامات أول منافسة حقيقية على الصدارة من المركبة المنافسة التي تحمل الرقم 65، التي قامت بمحاولات متكررة لاستغلال أي فرصة سانحة لانتزاع المركز الأول، غير أن محاولاتها باءت بالفشل.

وكانت انطلاقة مركبة تويوتا «86 MC» التي تحمل الرقم 25 لفريق «فيفا سي»، التي فازت بالمركز الأول في نهاية المطاف، حذرة بعض الشيء، حيث إنها تراجعت في الترتيب خلال الدورات الأولى من السباق، وبدا أن السائق تاكيشي تسوتشيا كان متمهلا قليلا في رفع وتيرة أدائه.

غير أن ذلك الحذر كان يخفي في طياته مناورة تكتيكية من شأنها المساهمة في عودة قوية، وتحقيق النصر في النهاية للفريق.

وشهدت الدورة الـ 15 توجه معظم المركبات إلى نقطة الصيانة الدورية، غير أن التكتيك الذي اتبعه طاقم مركبة تويوتا «86 MC» التي تحمل الرقم 25 لفريق «فيفا سي»، والتي كانت في ذلك الوقت متراجعة في المركز العاشر، عند موعد التوقف في نقطة الصيانة قد آتى ثماره.

وتوقفت المركبة في نقطة الصيانة، غير أنها استغرقت نصف الزمن الذي استغرقته بقية المركبات المنافسة، وذلك لقرار الفريق بعدم تبديل الإطارات وجلوس السائق تاكاميتسو ماتسوي خلف عجلة القيادة، إذ بدأ على الفور في التقدم لتخطي المركبة المنافسة التي تحمل الرقم 65 قبل أن تنجح في تحمية إطاراتها الجديدة بشكل كاف.

وأظهر السائق تاكاميتسو قدرة استثنائية على التعامل مع هذه المنافسة الحامية بمثابرة وهدوء، لاسيما في المرحلة الأخيرة من السباق.

بهذه المناسبة، قال تاكايوكي يوشيتسوغو، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نشعر بسعادة بالغة لفوز فريق مركبة تويوتا (86 MC) التي تحمل الرقم 25 بلقب هذه البطولة، ونجاح فريق مركبة تويوتا بريوس التي تحمل الرقم 31 في الانضمام إليها على منصة التتويج، ونود أن نهنئ فرق تويوتا على أدائهم المتميز والملهم على امتداد مراحل البطولة، وسيشكل اختتام هذا الموسم بهذه النتائج القوية دافعا للسائقين وللفريق ويمنحهم المزيد من الثقة والزخم والجاهزية للبطولة المقبلة».