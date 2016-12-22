تواصل القناة الرياضية الثالثة «كويت سبورت» عرض البرنامج اليومي «عالم الصحافة» الذي يقدم وجبة رياضية دسمة من خلال تناول أهم أخبار الصحافة المحلية والعربية والعالمية.

ويستضيف البرنامج يوميا أبرز الصحافيين المحليين، بالإضافة الى مداخلات هاتفية من الصحافيين الخليجيين والعرب وذلك للتعليق على الأخبار المتنوعة المطروحة يوميا وهو ما يساهم في إيصال المعلومة للمشاهدين والمتابعين.

ويعرض البرنامج يوميا ابتداء من الساعة الـ 12:30 ظهرا ويستمر لمدة 30 دقيقة، ويرأس باسل الأيوبي فريق الإعداد الذي يضم الى جانبه عبدالمحسن الأيوبي واحمد جمعان ود. أحمد فولاذ، ويتناوب على تقديمه المذيعون: فاهم الشمري، فريد دشتي ومحمد اكبر، وهو من إخراج عيد الرشيدي وعبداللطيف رمضان وعيسى العوض.

ويقوم بالإشراف العام على البرنامج مدير القناة عادل عطا الله.