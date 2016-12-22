الهاجري يؤكد أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم





حقق المنتخب الوطني فوزا مهما على نظيره الاماراتي بنتيجة 49 نقطة مقابل 47 نقطة في انطلاقة مباريات بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الثامنة لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي اقيمت امس الثلاثاء في جامعة (نيويورك) في جزيرة السعديات في ابوظبي.

وجاءت المباراة حماسية وسريعة بين الطرفين حيث تفوق المنتخب الكويتي في الشوطين الاول والثاني بنتيجتي (17 -15) و(12 - 7) ليتقدم الاماراتي في الشوط الثالث (15-11) فيما تمكن الكويت من حسم الشوط الاخير بصعوبة بنتيجة (11-10).

وقال رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري في تصريح لـ«كونا» ان لاعبي المنتخب تمكنوا من اجتياز المحطة الأصعب بنجاح بتفوقهم على المنتخب الاماراتي الذي يعد ابرز المرشحين للمنافسة على اللقب خصوصا وانه يلعب على أرضه وبين جماهيره.

واضاف الهاجري ان لاعبي الكويت كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأثبتوا تفوقهم في هذه المباراة التي تعتبر «عنق الزجاجة» لكلا الفريقين في طريقهم نحو اللقب.

وفي تصريح مماثل، قال مدرب المنتخب للعبة حسام محمود ان المباراة كانت صعبة لكلا الطرفين الا ان المنتخب الكويتي تمكن من تحقيق الفوز فيها بفارق نقطتين، لافتا الى ان المباراة يصفها الكثيرون بأنها «ديربي» البطولة الخليجية.

واضاف محمود في تصريح مماثل لـ«كونا» ان النتيجة تعد مرضية امام أبرز المنافسين، مشيرا الى ان المنتخب الكويتي يتطور مستواه بشكل تدريجي في كل مباراة من مباريات البطولة.

واشار الى ان قرعة البطولة جاءت بشكل مفاجئ بتحديد مواجهة الكويت والامارات في مستهل المواجهات بعد ان جرت العادة ان تكون لقاءاتهما في المرحلة النهائية.

من جانبه، عبر لاعب المنتخب نزار رمضان عن سعادته بفوز منتخبه في بداية مشواره نحو لقب النسخة الثامنة للبطولة بعد احتكاره لجميع النسخ السبع الماضية، لافتا الى ان مستويات المنتخبات الخليجية تعد قوية ومتقاربة ولا يستهان بها.

واعرب رمضان عن امنياته بان يواصل المنتخب انتصاراته في المباريات المقبلة، لافتا الى امتلاك المنتخب لعدد من العناصر الواعدة التي تمتلك العزيمة العالية والاصرار للظهور بالمستوى المشرف لرياضة المعاقين الكويتية في هذا التجمع الخليجي الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة.