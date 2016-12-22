حقق المتسابق يوسف العبدالرزاق لقب بطولة العالم للدراجات المائية لعام 2016 في فئة المعدل لكبار المحترفين «برو.جي.بي» بحلوله أولا في الجولة الخامسة والختامية بمدينة الشارقة الاماراتية.

واعرب العبدالرزاق في اتصال هاتفي مع «كونا» عقب ختام البطولة عن سعادته الكبيرة في تحقيق افضل انجاز رياضي عالمي الذي لم يحققه اي متسابق اخر في اللعبة من خلال تحقيقه لقب بطولة العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية «يو.آي.ام» للمرة الثالثة.

وقال ان تحقيقه كذلك لكأس المركز الاول في الجولة الختامية هو تأكيد على تميز قدرات الرياضيين الكويتيين وقدرتهم على تحقيق أفضل النتائج في مختلف المحافل الدولية مضيفا «انه فخور بتشرفه بتمثيل الكويت في هذه البطولة الكبيرة وعزف النشيد الوطني مرتين في الجولة الختامية».

واثنى على الدعم المقدم له من القطاع الحكومي من خلال الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية من خلال توفير المتطلبات الاساسية للاستعداد والمشاركات في البطولات اضافة الى القطاع الخاص ورعايته من خلال كل من بيت التمويل الكويتي وشركة زين الاتصالات.

وأكد ان هذه الإنجازات غير المسبوقة تتطلب مضاعفة الجهود بهدف تحقيق المزيد من العطاءات لاسيما ان هناك استحقاقا كبيرا مقبلا متمثلا في موسم الإمارات للدراجات المائية 2017، الذي ستنطلق أولى جولاته الشهر المقبل.