حامد العمران

استعاد السالمية صدارة دوري دمج اليد التي فقدها ٢٤ ساعة لصالح الكويت وتغلب أبناء السالمية على برقان ٢٤-١٩ (الشوط الاول١٣-٨) في اللقاء الذي جرى امس على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر.

وبذلك رفع السالمية رصيده إلى ٢١ نقطة وظل برقان على رصيد ١٤ نقطة.

سيطر السماوي على المباراة منذ انطلاق صافرة البداية بفضل القراءة الجيدة من المدرب الوطني خالد الملا الذي كان يضع الحلول المناسبة بعد تغيير تكتيكي لمدرب برقان الوطني سالم انس.

وكان التركيز الكبير من الملا السلاح الأول في تفوق السماوي عن طريق اللعب السريع وتنفيذ الهجوم المرتد بعد إحكام الدفاع بقيادة الثنائي مبارك دحل وراكان يوسف تقي إلى جانب الناشئ الواعد بندر الشمري الذي لعب خارج التسعة أمتار بطريقة ٥-١، واستطاع تعطيل الجانب التكتيكي لبرقان والذي يعتمد على تحرك لاعب برقان جاسم آرتي إلى جانب تعطيل لاعبي الجناحين متعب المطيري ومشاري العتيبي لتأخذ السيطرة اللون السماوي لاسيما ان الجانب الهجومي كان بقيادة المخضرم مهدي القلاف الذي قاد الدفة الهجومية بسلاسة، موزعا الأدوار على زملائه في الخط الخلفي بشار تقي وجاسم الغريب وبديله عبدالرحمن سند.

من جانبه، حاول برقان مجاراة السالمية من خلال الهجوم المرتد وخاصة في الشوط الثاني الذي تحسن فيه أداء برقان، ولكن عدم ظهور الحارس فهد كرم بمستواه إلى جانب التسرع في الدقائق الأخيرة أدى الى مواصلة السماوي تفوقه.

أدار اللقاء بكفاءة عالية الحكمان القاريان هاني ابل وعبدالله الحداد.