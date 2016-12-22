ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم

تأهل القادسية والكويت إلى المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد المرتقب اقامتها في 16 يناير المقبل على ستاد جابر الدولي وذلك بعد فوز الأصفر على السالمية بأربعة أهداف دون رد والأبيض على الجهراء 5-0.

وفي مواجهة القادسية والسالمية حاول الفريقان تسجيل هدف مبكر من خلال تبادل الهجمات والتي كان أولاها تسديدة مخادعة من مهاجم السماوي نايف زويد أبعدها الحارس احمد الفضلي بصعوبة، ليرد الأصفر على تلك التسديدة بهدف التقدم بعد تمريرة طولية متقنة من صالح الشيخ استقبلها احمد الرياحي بطريقة رائعة راوغ من خلالها المدافع خليفة الراجحي ثم سدد الكرة زاحفة على يسار خالد الرشيدي لترتطم بالقائم قبل أن تعبر خط المرمى (14).

وبعد الهدف أخذت المباراة طابع الخشونة من كلا طرفي المواجهة ليحاول الحكم علي محمود السيطرة عليها من خلال إشهار البطاقات الصفراء خصوصا بعد تدخل مساعد ندا القوي مع مهاجم السالمية فهد الرشيدي من الخلف والذي كان يستحق عليه بطاقة صفراء ثانية ومن ثم إشهار البطاقة الحمراء وتسبب هذا التدخل في استبدال الرشيدي ودخول محمد السويدان بدلا منه، ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل وصلت لإشهار البطاقة الحمراء بعد دخول قوي من العاجي إبراهيما كيتا على قدم رضا هاني اضطر على إثره الحكم محمود لإشهار البطاقة الحمراء (45).

ومع انطلاق الشوط الثاني، استفاد الأصفر من النقص العددي للسماوي بتسجيله الهدف الثاني بعد كرة عرضية من الشيخ وجدت رأس الظهير المتقدم ضاري سعيد الذي حولها بالمرمى على يمين الرشيدي (50)، وأكمل فيصل عجب المهمة بنجاح بعد ترجمته لتمريرة عامر معتوق المميزة ليسدد الكرة قوية ارتطمت بالقائم ثم عانقت الشباك (67).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للسالمية لم يتمكن الأردني عدي الصيفي من ترجمتها إلى هدف بعد تصدي الحارس الفضلي لتسديدته (78).

ولم يكتف القادسية بتلك الثلاثية ليختتم نجم الفريق بدر المطوع المواجهة بهدف رابع بعد تمريرة من سعيد وصلت للمطوع الذي وضعها في المرمى بسهولة (94).

أجمل الأهداف

لم يجد الكويت صعوبة في تحقيق الفوز على الجهراء المتأخر في ترتيب مسابقة الدوري وتألق مهاجم الأبيض عبدالهادي خميس وسجل هدفين في الشوط الأول وكان الأول من أجمل أهداف في ملاعبنا بعدما أوقف الكرة بمهارة قبل أن تلمس الأرض ثم ارتفع عاليا وبمهارة سدد كرة خلفية «دبل كيك» دخلت في مرمى الحارس بندر سليمان (20) وأضاف خميس ايضا الهدف الثاني بعد ان مرر له حسين الحربي كرة عرضية ادخلها المرمى بمهارة ايضا (25)، ووجد الجهراء صعوبة في إيقاف هجمات الأبيض السريعة بوجود عبدالهادي خميس وجمعة سعيد ومعهما طلال جازع وحسين الحربي وفي الشوط الثاني اضاف طلال جازع من ركلة جزاء (56) ثم سجل البديل فراس الخطيب الهدف الرابع (70).

وتمكن جازع من تسجيل الهدف الخامس للأبيض اثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس سليمان (86).