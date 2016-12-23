لا يحق لبهبهاني البت بالاستئناف قبل الفصل في القضية

تغريدات رئيس لجنة الاستئناف تثير الشكوك ولا تساعد على إيجاد مخرج بين الناديين

بهبهاني عمل على إيصال الملف إلى «الاستئناف» من خلال مداخلاته في البرامج الرياضية المتلفزة





قدم نادي الكويت كتابا رسميا لوقف نظر الاستئناف المقدم من النادي العربي وطعنه في قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بعد أحداث مباراة الابيض والاخضر في الدوري، رغم صدور قرار لجنة الانضباط بتثبيت النتيجة لصالح الكويت وفق اللوائح الناظمة لها.

وجاء كتاب نادي الكويت واضحا من خلال إرساله بيانا معمما إلى القسم الرياضي، جاء فيه: «إيقاف نظر الاستئناف لحين الفصل في طلب الرد باعتبارها مسألة أولية يتعين الفصل فيها قبل الفصل في موضوع الاستئناف.

وطفت قضية العربي والكويت على السطح، وباتت مثار الكثير من اللغط في الوسط الرياضي والإعلامي، رغم صدور قرار واضح وصريح في لجنة الانضباط بعدم قبول احتجاج العربي وتثبيت النتيجة لصالح الأبيض.

واستهجن نادي الكويت دخول رئيس لجنة الاستئناف د.عادل بهبهاني على خط تداول الأزمة بين الناديين من خلال تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي، وخوضه في شرح المواد وميله إلى ضرورة لجوء الفريقين إلى القنوات القانونية والقضائية، مما يعتبر ذلك توجيها واضحا من رئيس اللجنة للأندية، وتوضيح مسبق لرأيه في أي نزاع يعرض عليه في هذا الشأن.

وتضمن كتاب الاحتجاج لنادي الكويت على تلك الحقائق، حيث أبدى رئيس لجنة الاستئناف رأيه وفقا لما سبق عرضه (مرفق صور للكتب بالموضوع) من خلال مداخلاته الهاتفية في البرامج الرياضية المذاعة على القنوات الفضائية، أو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وما تم نشره من خلاله، وكان من الممكن ان يؤثر ذلك الرأي على عقيدة أعضاء لجنة الاستئناف بالاتحاد، وهو الأمر الذي به وجه القرار الاستئناف.