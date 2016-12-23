مبارك الخالدي

يغادر البلاد الى لندن اليوم الشيخ د. طلال الفهد للعلاج من العارض الصحي الذي داهمه امس الاول وسط دعاء الرياضيين له بتمام الصحة والشفاء والعودة سالما معافى.

واشعل دخول الفهد المستشفى الحسابات الشخصية للمواطنين والرياضيين، متمنين له الشفاء وان يتجاوز أزمته الصحية. وكان الفهد قد ادخل الى المستشفى وهو يشكو من آلام في الكلى خضع معها لفحوص مكثفة وتوصية لعلاجه بالسرعة الممكنة.

وتفاعل اهل الكويت مع تعرض الفهد للعارض الصحي، وعبر رئيس مجلس الامة الرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغانم عن امنياته بأن يمن الباري عز وجل على الفهد بموفور الصحة والعافية وان يعود الى وطنه وأهله ومحبيه ينعم بتمام الشفاء، كما اورد المركز الاعلامي لنادي الكويت تمنيات اسرة النادي للفهد بالعافية والشفاء.

وتمنى امين السر العام بالنادي العربي عبدالرزاق المضف ان يمن الله العلي القدير على الفهد بالشفاء العاجل وتوالت موجة من برقيات الدعاء بالسلامة من الرياضيين خارج البلاد ما يعكس المكانة الكبيرة للفهد في قلوب محبيه ابرزها من الصربي بوريس بونياك المدرب السابق لناديي الجهراء والعربي الذي وصف الفهد بصاحب القلب القوي، وكذلك مدرب «الأزرق» السابق التونسي نبيل معلول الذي تمنى هو الآخر الشفاء للفهد عبر حسابه الشخصي في «تويتر».