عبدالعزيز جاسم
ينتظر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم في اليرموك القرار النهائي من قبل المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا بشأن التوقيع مع المهاجم المالي يحيى كوبايلي والذي خضع للتجربة خلال الأيام القليلة الماضية.
وسيتم الحكم على مستوى كوبايلي من خلال التدريبات لعدم قدرة «اليرامكة» على خوض اي مباراة لانطلاق الدوري الاحد المقبل والذي سيستمر دون توقف من الجولة الثامنة حتى الحادية عشرة ينطلق بعدها مباشرة كأس سمو الأمير ما يعني استحالة اقامة أي مواجهة ودية كون فترة الراحة بين مباراة وأخرى لا تتجاوز حاجز الـ ٤ أيام.