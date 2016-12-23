تغلب السالمية على برقان بنتيجة (24-19) في قمة مباريات الأسبوع الـ11 لبطولة الدوري العام لكرة اليد ليستعيد بذلك صدارة البطولة التي فقدها في وقت سابق من غريمه الكويت.

وتمكن «السماوي» بخبرة لاعبيه بقيادة مهدي القلاف من انتزاع فوز مستحق عن جدارة ليرفع رصيده إلى 21 نقطة متصدرا البطولة بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب الكويت في حين تجمد رصيد برقان عند 14 نقطة.

وفي المباراة الختامية لهذا الأسبوع، نجح القرين في الثواني الأخيرة من معادلة نظيره العربي بنتيجة 25-25 في مباراة حماسية ومتكافئة لأبعد حد، ليرفع القرين رصيده إلى 17 نقطة، في حين بات للعربي 13 نقطة.