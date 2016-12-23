أعلنت لجنة رياضة المرأة التابعة للجنة الأولمبية الكويتية انها بصدد تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع نادي الرماية لتطوير هذه اللعبة بالنسبة للعنصر النسائي ودعم لاعبات المنتخب الوطني.
وقالت رئيسة اللجنة فاطمة حيات في تصريح صحافي عقب اجتماعها مع مديرة اللجنة النسائية بنادي الرماية امينة اسماعيل إن اللجنة المشتركة ستتكون من 5 عضوات وتختص بإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير رياضة الرماية النسائية في الكويت.
وأوضحت أن الاجتماع بحث العديد من الموضوعات لاسيما دعم إعداد المنتخبات النسائية للمراحل العمرية كافة واستقطاب المواهب الشبابية الواعدة.
وذكرت أن الاجتماع تناول أيضا سبل المحافظة على مستويات الأداء لمنتخبات الرماية النسائية التي حققت العديد من الانجازات في الاستحقاقات الخارجية وتمكين القيادات النسائية الرياضية من أخذ أدوارهن ودعم جهودهن لاستمرار تحقيق الإنجازات.