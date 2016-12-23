حقق منتخبنا الوطني الفوز على نظيره البحريني بنتيجة 57-48 ضمن الجولة الثانية لمنافسات بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الثامنة لكرة السلة على الكراسي التي تستضيفها ابوظبي.

وجاءت المباراة ممتعة وحماسية بين الفريقين، حيث كان منتخبنا الأفضل نسبيا من الناحية الفنية من خلال دقة التسجيل وسرعة الهجوم والعودة للدفاع أمام نظيره البحريني الذي اتسم أداؤه بالندية والقوة.

وفي السياق ذاته، أقيمت مباراة اخرى ضمن هذه الجولة جمعت بين منتخبي السعودية وعمان في مستهل مشوارهما في البطولة، حيث أسفرت نتيجتها عن فوز الاول بنتيجة 63-51.

وبنتائج المباريات تصدر منتخبنا الترتيب بـ 4 نقاط يليه المنتخب السعودي بنقطتين فيما تساوت منتخبات الإمارات والبحرين وعمان برصيد نقطة واحدة لكل منهم.