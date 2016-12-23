يحيى حميدان

حقق الجهراء فوزا صعبا على النصر بنتيجة 62-59 مساء أول من أمس ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة.

وجاءت بقية النتائج كما هو متوقع عقب فوز حامل اللقب القادسية على اليرموك 94-79، والكويت على الساحل 88-52، والشباب على الصليبخات 60-45.

وتفوق «العنابي» على الفريق الجهراوي في الربع الأول الذي انتهى لصالحه بنتيجة 16-14، وكذلك حافظ على تقدمه في الربع الثاني 31-29 مع تألق واضح من لاعبيه يوسف عقاب وبدر العتيبي ومحمد سالمين ومحمد نبيل، قبل أن يقلب الجهراء الطاولة ابتداء من الربع الثالث وسط نشاط واضح للاعبيه نايف الصندلي واحمد فالح وأحمد سعود، لينتهي الربع بنتيجة 47-44 لصالح «الجهراويون»، واستطاع كذلك ان يحافظ على تقدمه حتى النهاية بنتيجة 62-59 على الرغم من المحاولات النصراوية لقلب النتيجة.

قاد اللقاء الحكام سالم الهزاع ومحمد سبتي ومحمد صلاح.

وكانت الجولة الأولى قد أقيمت الأحد الماضي وشهدت فوز العربي على الساحل 68-57، والقادسية على التضامن 78-62، والكويت على الشباب 92-56، وكاظمة على اليرموك 88-64.

وتلعب جميع الفرق الـ 11 المشاركة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل بعد ذلك الفرق الستة الأولى الى الدور النهائي الذي سيلعب بنظام القسمين ويتحدد على اثره بطل الدوري لهذا الموسم.