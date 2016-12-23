مبارك الخالدي
سجل هداف نادي الكويت عبدالهادي خميس اجمل اهداف الموسم امس الأول في مرمى الجهراء ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ولي العهد.
ونال هدف خميس الذي جاء بضربة خلفية مزدوجة أعلى نسب مشاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات النقاد والجماهير الرياضية.
وقال خميس تعليقا على الهدف: «ربما جاء مصادفة لكنه توفيق من الله سبحانه».
وأضاف: «بعد ان استقبلت تمريرة جمعة سعيد ارتفعت الكرة لأعلى فقررت التسديد بالشكل الذي خرجت به وجاء الهدف بهذا التميز».
وقال خميس: «التأهل إلى المباراة النهائية هو الأهم ولاشك ان تسجيلي هدفين من مجموع أهداف المباراة جاء بالتعاون مع زملائي اللاعبين وهم أصحاب الفضل وأتمنى أن تكلل جهود الفريق بالفوز بالكأس».