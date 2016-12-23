القادسية سيفتقد جهود ٣ لاعبين أمام الشباب في الدوري

عبدالعزيز جاسم

أكد نائب رئيس جهاز كرة القدم في نادي القادسية محمد بنيان أن الفوز العريض على السالمية برباعية دون رد في نصف نهائي كأس سمو ولي العهد جاء في وقته ليس فقط لبلوغ النهائي الغالي على قلوبنا بل أيضا لأنه سيسهم في رفع معنوياتنا في قادم المباريات بالدوري بسبب الظروف الصعبة التي مر بها الفريق خلال الفترة الماضية من إصابات وإيقافات.

وبين بنيان أن إصابة لاعب الوسط رضا هاني لم تكن بسبب التدخل القوي من قبل لاعب وسط السالمية، العاجي إبراهيما كيتا، مشيرا إلى أن الإصابة كانت قبل المباراة وعانى منها اللاعب سابقا وكان من المفترض أن يضع قدمه في الجبس لـ ١٠ أيام إلا أن إصراره على المشاركة أسهم في تأجيل وضعها بالجبس رغم محاولات الجهازين الطبي والإداري لإقناعه بعدم اللعب.

وأكد بنيان ان القادسية لم يوقع مع أي محترف بالوقت الحالي والفريق قد يخوض نهائي كأس سمو ولي العهد أمام الكويت بمحترف واحد هو الأردني شريف النوايشة رغم فتح باب الانتقالات الشتوية في ٢ يناير المقبل.

وأضاف بنيان ان الفوز على السماوي بتلك النتيجة الكبيرة لم يكن متوقعا بسبب الإصابات المتكررة للاعبي القادسية، خصوصا ان هناك ٤ لاعبين شاركوا في المواجهة ولم يمر على تعافيهم من الإصابة سوى ٤ أيام لكننا تعودنا أن لاعبي الأصفر يظهرون في المواقف الصعبة وخير دليل بلوغهم النهائي بفوز كبير على منافس يحترمه الجميع، خصوصا أنه حامل اللقب.

وذكر بنيان أن الأصفر طوى صفحة السالمية ويستعد حاليا لمواجهة الشباب في الجولة الثامنة بالدوري الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الغيابات ستشمل الثلاثي المصاب رضا هاني ومحمد الفهد وخالد القحطاني.