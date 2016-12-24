قرعة التصفيات ستقام في 23يناير المقبل

موسى أبوطفرة ـ يحيى حميدان ـ رشيد الفعم

بارقة أمل جديدة نحو رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي دوليا وتمكين «الأزرق» من المشاركة في تصفيات التأهل لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019، حيث قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الكويت مهلة جديدة تنتهي في تاريخ

11 يناير المقبل لاتخاذ إجراءات رفع الإيقاف وذلك بناء على التعهد الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة الى اللجنة الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف بشكل مؤقت الى حين الانتهاء من تعديل التشريعات بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والدستور الكويتي.

وقرر الاتحاد الآسيوي تمديد الموعد النهائي حول تأكيد وضع إيقاف «الأزرق» من أجل المشاركة من عدمها في تصفيات كأس آسيا بعد ان انتهت المهلة السابقة مساء أمس.

وفي حالة عدم تغيير وضع الاتحاد الكويتي فإن «الأزرق» سيتم استبداله بمنتخب آخر، علما ان القرعة ستقام يوم 23 يناير المقبل في العاصمة الاماراتية أبوظبي.

وسياسيا، قال النائب د.وليد الطبطبائي: بعد مهلة الاتحاد الآسيوي أمدد مهلتي لوزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود الى 11 يناير فإما رفع الإيقاف أو استقالة الوزير او الاستجواب.

من جانبه، أكد النائب عمر الطبطبائي ان تمديد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهلة النظر في إيقاف الكويت رياضيا إلى الحادي عشر من يناير كموعد نهائي خطوة تدعم مواصلة جهودنا لحل مشكلة الرياضة.

وقال الطبطبائي في تصريح لـ«الأنباء»: سنواصل العمل على ترجمة رغبة الكثير من الشعب في عودة هيبة الرياضة الكويتية بإذن الله.



وفي نفس السياق، دعت الهيئة العامة للرياضة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية إلى رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية مؤقتا إلى حين الانتهاء من تعديل التشريعات بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والدستور الكويتي.

وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس الجمعة: إنها خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية بهذا الشأن مضيفة ان هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الحكومية الجادة والمتواصلة الرامية إلى رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.



وذكر البيان ان هذه الخطوة تأتي تجاوبا من الهيئة مع مبادرة أعضاء مجلس الأمة التي أثمرت هذا القرار المتخذ من أعضاء المجلس في الجلسة الخاصة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي وخصصت لمناقشة الأزمة الرياضية.



واوضح ان الحكومة الكويتية ممثلة بوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود خاطبت أول من أمس رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة وتقدمت بطلب رسمي لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي مؤقتا لتمكين المنتخب الكويتي من المشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا 2019.

يذكر ان الجلسة الخاصة لمناقشة الازمة الرياضية اصدرت بعض القرارات المتعلقة بايقاف الرياضة واهمها تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بالشباب والرياضة والتي حدد موعد لها في الجلسة المقبلة التي ستعقد في 27 من الشهر الجاري.



ومن المقرر ان تعنى اللجنة بدراسة جميع المشروعات والاقتراحات بقوانين المقدمة والاجتماع مع الجهات الرياضية اضافة الى دعوة الهيئات الدولية المعنية والاستماع لوجهة نظرها.



وينتظر ان ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الامة متضمنا قانونا جديدا يواكب التطورات الرياضية ويتماشى مع الميثاق الاولمبي والأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة وذلك خلال شهرين من تكليف اللجنة.



واضاف ان المجلس وافق على دعوة الحكومة الكويتية للاتحاد الاسيوي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية لزيارة الكويت لمناقشة الوضع الرياضي مع الحكومة ومجلس الامة للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الاطراف.



وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم شدد عقب الجلسة الخاصة يوم الاربعاء الماضي على ضرورة مراعاة الهيئات الدولية لما ستقدمه حكومة الكويت من تعهدات لتعديل التشريعات الرياضية داعيا اياها الى رفع الايقاف الرياضي عن الكويت.



واضاف الغانم في تصريح للصحافيين انه اذا كان لدى الهيئات الدولية حسن نية فعليها رفع الايقاف الرياضي مؤقتا بعد تزويدها من سفارات الكويت بكتاب الحكومة المتضمن قرار مجلس الوزراء التعهد بتعديل التشريعات بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية في الاتحادات الدولية وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة.