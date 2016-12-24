نجح الكويت في تحقيق فوز مهم على نظيره العربي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء ضمن مباريات الأسبوع الـ14 للدوري الممتاز للكرة الطائرة الـ 51.

وقدم لاعبو الكويت واحدا من أقوى عروضهم في البطولة وتمكنوا من تحقيق فوز صريح ومستحق دعموا به موقفهم بين الفرق المتأهلة للدور النهائي للبطولة وجاءت نتائج الاشواط (25-17) و(25-21) و(26-24) وفي مباراة أخرى تغلب الجهراء على الساحل بنتيجة (3-0) وجاءت نتائج الأشواط (25-22) و(25-23) و(25-21).

ويتصدر كاظمة الترتيب العام برصيد 18 نقطة دون أي هزيمة في 9 مباريات ويأتي الكويت في المركز الثاني برصيد 16 نقطة أيضا من 10 مباريات والعربي ثالثا بـ 13 نقطة لكن من 9 مباريات.