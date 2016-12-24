ناصر العنزي

غادر الشيخ طلال الفهد الصباح صباح أمس متوجها الى لندن لإجراء فحوصات طبية بعد تعرضه لوعكة صحية استلزمت سفره سريعا، وتوافد على ديوان «عزوة» أمس الأول الكثير من الشخصيات والمسؤولين الرياضيين والجماهير للاطمئنان على صحة الفهد، ومنهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ومدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور ورئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة فواز الحساوي وعدد من الشخصيات الرياضية، ورحب الشيخ طلال الفهد بالموجودين في الديوان وشكرهم على عناء الحضور للاطمئنان على صحته، سائلا الله عز وجل ان يديم عليهم الصحة والعافية.

«الأنباء» اطمأنت على سلامة الشيخ طلال الفهد ونقلت له تمنياتها بالشفاء العاجل والعودة إلى ارضه وعائلته ومحبيه وهو في اتم الصحة والعافية، ورد الفهد «مشكورين وسلامي للجميع».

وفي صفحته في الانستغرام كتب الشيخ طلال الفهد:

الحمد لله حمد الشاكرين الصابرين، الطامعين بالعفو والعافية. اللهم اجعلنا من المشمولين بعفوك ورحمتك ومن الصابرين على البلاء بقدرتك.

الحمد لله الذي ابتلاني وما انا بخير ممن ابتلى الله من السابقين.

والحمد لله الذي ابتلاني لاطلع عن قرب على كم المحبة والقبول الذي حظيت به من كافة ابناء بلدي ومن خارجه ممن بادروا بالسؤال والاتصال والاهتمام بحالتي الصحية التي أغادر وطني الآن بسببها حيث اعاني من مشكلة في إحدى الكليتين تستدعي تدخلا جراحيا عاجلا.

ولا يسعني في هذا المقام الا ان اتقدم بأسمى آيات الشكر لسيدي صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه الذي ابدى اهتماما خاصا بحالتي الصحية ووجه بإيفادي للعلاج وهذا الاهتمام السامي له مكانة خاصة في نفسي تعينني على الصبر وتحمل مشقة رحلة العلاج في الغربة، والشكر موصول ايضا لسيدي سمو ولي العهد حفظه الله، كما لا يفوتني ان اتقدم بالشكر لكل كلمة في دعاء وكل حرف في سؤال سمعته أو قرأته من اخواني واخواتي في هذا البلد الطيب وأهله الطيبين أو من الخارج الذين غمروني حبا واهتماما، وهو أمر زادني صلابة وقوة وشد من عزيمتي قبل بدء علاجي حيث أطير الى لندن حاليا حاملا كل هذه المحبة في قلبي لتكون لي عونا ومعينا في هذه المحنة.

أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

وإن شاء الله نلتقي قريبا على أرض المحبة والصداقة والسلام.

أسألكم الدعاء أحبتي.

أخوكم طلال فهد الأحمد الصباح.