مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم

قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة في وقت متأخر من مساء امس الأول فوز العربي على الكويت 3-0 في المباراة رقم (42) ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري VIVA، والتي انتهى وقتها 2-1 لمصلحة الكويت، وكان العربي قد قدم احتجاجا وقتها على نتيجة المباراة بادعاء إشراك الكويت لاعبا اعتبرته إدارة العربي موقوفا ما يخالف اللائحة والقانون وتم تداول الاحتجاج العرباوي في القنوات الرسمية للجان الاتحاد وانتهت أخيرا إلى لجنة الاستئناف التي قررت مساء امس الأول في اجتماعها قلب نتيجة المباراة واعتبار العربي فائزا 3-0 ومنحه نقاط المباراة ليرتفع رصيده إلى (15 نقطة).

«الأولمبية» تطلب التمهل

وبادرت إدارة نادي الكويت وقبل الفصل في الاستئناف إلى مخاطبة اللجنة الأولمبية امس الأول طالبة «رد» رئيس وأعضاء لجنة الاستئناف وإيقاف نظر الموضوع المستأنف مؤقتا حتى الفصل في طلب إدارة النادي رد لجنة الاستئناف بكامل أعضائها.

واعتبرت إدارة نادي الكويت ان إدلاء رئيس اللجنة د.عادل بهبهاني بتصريحات إعلامية هو «إفصاح» عن نواياه بتغيير وجهة النظر حول الاحتجاج وبالتالي التأثير على قرار لجنة الاستئناف ما يعد مخالفة تستوجب رد رئيس اللجنة وفق القانون، وعليه بادرت اللجنة الأولمبية بمخاطبة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون اتحاد الكرة، طالبة إيقاف نظر الاستئناف والنظر في تظلم إدارة نادي الكويت بشأنه.

اجتماع مجلس الإدارة

قرر رئيس اللجنة الانتقالية فواز الحساوي دعوة اللجنة لاجتماع مساء اليوم على أن يحضر الاجتماع رئيس لجنة الاستئناف د.بهبهاني لمناقشته بما جاء في خطاب نادي الكويت إلى اللجنة الأولمبية.

المضف: الحق عاد

من جهته، ثمن أمين السر العام بالنادي العربي عبدالرزاق المضف قرار لجنه الاستئناف، وقال في تصريح على موقعه في تويتر (لقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) ومبروك للجماهير العرباوية النقاط الثلاث، وأَضاف ان الحق عاد إلى العربي بعد أن سلكت إدارة الأخضر الطرق القانونية للحصول على حق النادي، وقال: نشكر الأخ فواز الحساوي وله كل التقدير والثناء على موقفه المحايد والذي يدل على معايشته للرياضة وكرة القدم، وتابع الشكر موصول لكل من ساهم في إعادة الحق إلى العربي وعلى رأسهم رئيس لجنة الاستئناف وأعضاء اللجنة.

عقلة: سنطعن في القرار

من جانبه، اعتبر مساعد مدير جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة ان الأبيض تعرض إلى الظلم، وقال إن الأمر تم تدبيره ليلا، فالكويت تعرض لظلم في واقعة ليس لنا فيها ناقة أو جمل، وأضاف سنطعن على قرار اللجنة الظالم كما سنشكو اللجنة الانتقالية وفق القنوات الرسمية للحفاظ على حق فريق الكويت.