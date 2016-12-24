التضامن يواجه خيطان في الجولة الثامنة

مبارك الخالدي

تعود عجلة دوري VIVA إلى الدوران مساء اليوم بعد توقف دام 23 يوما بسبب إقامة مباريات كأس سمو ولي العهد، حيث تنطلق منافسات الجولة الثامنة بـ 3 مواجهات، ويستضيف العربي الوصيف (15 نقطة ) فريق الساحل في المركز السابع (10 نقاط) وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد قرار لجنة الاستئناف باحتساب نقاط مواجهته أمام الكويت لصالحه، ويلتقي كاظمة في المركز الرابع (13 نقطة) مع الصليبخات في المركز السادس (11 نقطة)، وذلك على ستاد ناصر العصيمي، وأخيرا يشهد ستاد جابر الدولي اللقاء الذي يجمع فريقي التضامن في المركز الثامن (8 نقاط) مع خيطان في المركز قبل الأخير (3 نقاط).

الأخضر والنقاط الثلاث

يستضيف العربي منافسه الساحل على ستاد صباح السالم في لقاء مهم للجماهير العرباوية التي تأمل أن يعود فريقها إلى سكة الانتصارات المتتالية منذ تولي الصربي ميودراغ جيسيك قيادة الإدارة الفنية للفريق، وكان الأخضر قريبا من التأهل إلى الدور النصف النهائي لبطولة كأس ولي العهد رغم الظروف التي عانى منها منذ انطلاق الموسم، ما يشير إلى رغبة اللاعبين في تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهيرهم الوفية والتي كان آخرها الفوز على خيطان 4-1.

ومن المتوقع ان تشهد المباراة عودة التونسي أمين الشرميطي بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته مؤخرا، ويعول ميودراغ على خبره قائده علي مقصيد والظهير محمد فريح وحسين الموسوي.

وفي المقابل، يسعى الساحل إلى مواصلة عروضه الجيدة بقيادة المدرب الوطني عبدالرحمن العتيبي الذي انتزع فوزا مهما على حساب خيطان قبل التوقف بهدف دون رد، ويعول العجمي على الأداء المميز للمدافع علي عتيق وخبرة التونسي مهدي بن حرب وحيوية ناصر راكان وفالح العجمي وشبيب الخالدي.

البرتقالي لاجتياز الصليبخات

وتبدو الإثارة حاضرة في اللقاء الذي يجمع كاظمة مع الصليبخات، فالبرتقالي وقبل التوقف عاد إلى سكة الانتصارات بفوز مثير على حساب السالمية 2-1، فيما اكتسح الصليبخات غريمه فريق الجهراء 5-1، ما يشير إلى الرغبة المشتركة للفريقين في مواصلة الانتصارات في البطولة.

ويتمتع كاظمة باستقرار فني بقيادة مدربه الروماني فلورين ماتروك الذي أفسح المجال مؤخرا لعدد من لاعبي الصف الثاني والبدلاء، ما أشعل التنافس في قائمة لاعبيه وأثمر التحسن في نتائجه الأخيرة ويعول ماتروك على خط وسطه الفعال بقيادة مشاري العازمي وحمد الحربي وناصر الفرج وطلال الفضل وعبدالله الظفيري، في المقابل يدرك الصليبخات بقيادة المدرب الوطني أحمد عبدالكريم انه أمام اختبار صعب أمام خصم قوي ويعتمد عبدالكريم على الأداء الجماعي للاعبيه بقيادة مشعل ذياب والمهاجم الهداف بدر المطيري والمحترفين سي الشيخ وممادو ساموا.

التضامن لاستعادة التوازن

ولا يقل اللقاء الذي يجمع التضامن وخيطان إثارة وندية، فالفرصة سانحة للفريقين لاقتناص نقاط المباراة وإن كانت حظوظ التضامن الأوفر الذي يحظى باستقرار فني بقيادة المدرب الوطني علي مهنا وخبرة اللاعبين حمد أمان ويوسف العنيزان ووجود جابر جازع.

في المقابل، يأمل خيطان بقيادة مدربه أنور يعقوب في الابتعاد عن المؤخرة عبر كسب نقاط المباراة ويعول يعقوب على خبرة قائد الفريق يوسف مطر وزميله مساعد الفوزان وحسين إسماعيل والمحترفين سلمون انجي والتون فييرا.