اختتمت أمس الأول بطولة دوري سوكر لكرة القدم للشباب، التي أقيمت على مجمع ملاعب حسن أبل بالدسمة، وأسدل الستار على بطولة قوية شارك فيها الموهوبون في اللعبة من الشباب الكويتي والمصري والسوري والجالية الصومالية في جو مليء بالحب والرياضة والحماس بين الشباب.

وأكد مدير البطولة أحمد الصمدي أن المهرجان الختامي للموسم الثالث كان ناجحا بتعاون الجميع من ضيوف وجمهور ولاعبي فرق المربع الذهبي، حيث كان من أبرز ضيوف المهرجان أعضاء رابطة مصر المحروسة بقيادة أسامة رشاد الأمين العام للرابطة، وهاني كمال رئيس ملتقی المصريين بالكويت.

وأضاف الصمدي أن فعاليات المهرجان بدأت بمباراة تحديد المركز الثالث، والتي حسمها فريق الأصدقاء لصالحه، بعد فوزه علی فريق تشلسي بهدفين نظيفين، ثم عقبتها المباراة النهائية بين فريقي النجوم بقيادة أحمد عفيفي، وبرازيل مصر بقيادة أحمد البحيري، والتي شهدت قوة وندية بين الطرفين، وبلغت الإثارة ذروتها بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، والاحتكام إلى ضربات الترجيح، والتي تألق فيها أسعد نوح حارس مرمی فريق النجوم، وتصديه لركلتي ترجيح، كانتا كفيلتين بحسم اللقب لصالح فريق النجوم.

وانطلقت بعد المباراة مراسم التتويج، حيث تم تكريم رابطة مصر المحروسة وملتقی المصريين بالكويت، والصحافي محمد وحيد على مجهوده المتميز في التغطية الصحافية للدوري، كما تم تكريم الـ 16 فريقا، الذين تأهلوا للأدوار النهائية للدوري، كما حصل فريقا سفريات مساعد الصالح وميدان حلاوة على جائزة اللعب النظيف.

وحصل اللاعب أحمد حبلص من فريق النجوم على لقب هداف الدوري بعدما سجل 11 هدفا، واللاعب أسعد نوح من فريق النجوم على لقب أفضل حارس مرمى، واللاعب إبراهيم كرم من فريق برازيل مصر على لقب أفضل قائد فريق، واللاعب فواز أبوديابي علی لقب اللاعب المثالي.

كما تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى: النجوم المركز الأول - برازيل مصر المركز الثاني - الأصدقاء المركز الثالث.

وتم تكريم أعضاء لجنة تحكيم الدوري الكابتن سامح رشدي، والكابتن عبدالعزيز علي.

وتقدم مدير البطولة أحمد الصمدي بالشكر للجنة المنظمة لدوري سوكر، محمد يوسف وهيثم صلاح ومحمد فؤاد والمعلق ناصر الهلالي.