يحيى حميدان

يخوض العربي اختبارا صعبا عندما يلاقي الجهراء في الـ 8 من مساء اليوم في صالة فجحان هلال المطيري بنادي القادسية ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، ويسبقها في نفس الصالة لقاء آخر يجمع بين كاظمة والنصر في الـ 6.

وتحتضن صالة عبدالعزيز الخطيب بالنادي العربي لقاءين آخرين، حيث يلتقي التضامن مع اليرموك في الـ 6، والصليبخات مع الساحل في الـ 8.

ويسعى «الأخضر»، بقيادة مدربه خالد القلاف ولاعبيه وليد البيلاني وسيد علي محمد ويوسف بورحمة ومحمد المطيري، الى تحقيق نتيجة ايجابية أمام الفريق الجهراوي، الذي يضم لاعبين مميزين مثل نايف الصندلي واحمد سعود وفيصل ضاري وبقيادة المدرب البوسني سابت هادزيك، وذلك في سبيل المنافسة قدر الامكان على احتلال احد المراكز الستة الأولى المؤهلة الى الدور الثاني والحاسم من بطولة الدوري.

وتبدو المباراة الاخرى ايضا قوية ومتكافئة بين النصر وكاظمة، مع افضلية نسبية للثاني الذي يمتلك لاعبين مثلوا منتخبنا الوطني لسنوات طويلة مثل احمد البلوشي ومحمد اشكناني وعبدالله توفيق.