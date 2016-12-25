يعقوب العوضي

يصل الى البلاد الأربعاء المقبل المدرب الكرواتي جاكشا لقيادة فريق كرة اليد الأول بنادي اليرموك خلفا للمدرب الحالي المصري أشرف المولى والذي تولى مهمة تدريب الفريق مؤقتا منذ بداية الموسم الحالي.

وقد تعثرت عملية التعاقد مع المدرب عدة مرات لاسباب مختلفة، وكانت ادارة النادي قد اجرت مفاوضات رسمية مع المدرب قبل انطلاق الموسم الحالي.

ومن جانب آخر، يستحيل على الجهاز الفني الجديد الهروب من الهبوط الى دوري الدرجة الأولى بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في ظل عدم الاستقرار الفني، وسيكون للمدرب افضلية في المنافسة على لقب دوري الدرجة الاولى في حال استفادته من المباريات المتبقية من مرحلة الدمج كفترة اعداد.

وبدوره، اكد جاكشا لـ «الانباء» انه يتطلع لمهمته المقبلة مع الفريق وانه يسعى الى الافضل كشأن جميع المدربين ولكنه لا يملك العصا السحرية.

واضاف جاكشا ان جميع الاجراءات الرسمية قد انتهت وانه سيتواجد لقيادة الفريق الاربعاء المقبل.

وفي شأن آخر، لاتزال معضلة خيطان قائمة فبعد اعلان اضراب معظم لاعبيه الاسبوع الماضي يجب عليه المشاركة في المباريات المتبقية من البطولة والتوصل الى حل يرضي جميع الاطراف او الانسحاب من البطولة رسميا ما يضعه في «ورطة» اما برفع اسماء لاعبيه المضربين لدى اتحاد اللعبة والانسحاب من البطولة أو الاستعانة بلاعبي المراحل السنية لتغطية النقص والمشاركة من اجل تفادي العقوبات التي ستفرض من لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة اسوة لما حدث مع القادسية قبل موسمين.