حظوظ الكويت الأوفر لعبور محطة منافسه برقان

القادسية يبدو مرشحاً لعبور فريق الشباب والعودة إلى صدارة الترتيب

مبارك الخالدي - يحيى حميدان - يحيى حميدان

قفز العربي إلى صدارة ترتيب الفرق مع انطلاق منافسات الجولة الثامنة من منافسات دوري VIVA، بعد ان تغلب على الساحل 4 ـ 0، في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد علي صباح السالم بالمنصورية ليرفع الأخضر رصيده الى (١٨) نقطة معتليا القمة مؤقتا وبقي الساحل عند رصيده السابق (١٠) نقاط سجل أهداف العربي أمين الشرميطي (٤٧) من ركلة جزاء وعلي مقصيد (٦٠) و(٨٨) وبدر طارق (٧٤) الشوط الثاني.

وجاء الشوط الأول في مستوى أقل من المتوسط كان الأخضر الأكثر استحواذا على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس نواف المنصور واعتمد العربي على الجبهة اليمنى في انطلاقاته بتواجد الظهير عمر الصانع الى جوار محمد فريح الذي لعب في مركز الجناح لزيادة الكثافة الهجومية.

وكانت أولى المحاولات عبر تمريرة عبدالله الشمالي لفريح داخل المنطقة لكن الأخير سدد أعلى العارضة (١١) ، فيما اعتمد الساحل على الكرات المرتدة لفالح العجمي الذي كان وحيدا بين دفاعات الأخضر ولم يشكل خطورة على مرمى الحارس سلمان عبدالغفور.

ومع انطلاق الشوط الثاني تحصل العربي على ركلة جزاء بعد ان أعاق محمد الظفيرى تقدم لاعب الأخضر البديل احمد يونس سددها الشرميطى على يمين الحارس المنصور (٤٧) ليتغير رتم المباراة وتزداد الاثارة بعد تخلي الساحل عن حذره ليواصل العربي ضغطه، ومن كرة حرة على حدود المنطقة سجل علي مقصيد هدفا جميلا بعد ان ركن الكرة على يسار الحارس المنصور (٦٠) للساحل محاولة لتقليص الفارق بعد ان سدد الظفيري كرة صاروخية أبعدها عبدالغفور بصعوبة (٧٠) ومن تمريرة للشرميطي لبدر طارق الذي مر من الحائط الدفاعي للساحل وسدد بقوة يمين الحارس المنصور مسجلا الهدف الثالث للعربي (٧٤) بسط بعدها الأخضر سيطرته على المباراة متحكما برتم اللعب وقبل ان تلفظ المباراة أنفاسها، أضاف مقصيد الهدف الرابع بعد ان هيأ له احمد يونس كرة سانحة سددها مقصيد في المرمى (٨٨) لتنتهي المباراة برباعية خضراء.

«البرتقالي» نال المطلوب

وعلى ستاد ناصر العصيمي، حقق كاظمة فوزا صعبا على حساب الصليبخات بنتيجة 1 ـ 0، ليرفع «البرتقالي» رصيده الى 16 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 11 نقطة.

واستطاع الفريق الكظماوي ان يسجل هدف الفوز عن طريق مهاجمه التيمور شرقي من اصل برازيلي باتريك فابيانو بعد تمريرة ذكية من عبدالله الظفيري وراوغ حارس الصليبخات خالد جاسم وكذلك المدافع عايد العنزي، ليضعها فابيانو في الشباك بسهولة في الدقيقة الثانية.

وبعدها انحصر اللعب في وسط الملعب ومال الأداء الى الخشونة وأضاع الطرفان بعض الفرص القليلة السانحة للتسجيل وكان اخطرها من مهاجم الصليبخات بدر المطيري الذي لعب كرة مقصية تصدى لها حارس كاظمة فواز الدوسري.

التضامن يهزم خيطان بالثلاثة

وتمكن التضامن من تحقيق الفوز على خيطان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح التضامن في الوصول الى مرمى خصمه ثلاث مرات عن طريق احمد ابراهيم ويعقوب الطراروة ويوسف العنيزان، وفي الدقائق الخمس الأخيرة خرج مدافع التضامن احمد ابراهيم مطرودا بالكارت الأحمر، ووضح تفوق التضامن في الشوط الثاني، فيما تراجع خيطان للخلف مكتفيا ببعض الهجمات. وبذلك الفوز أصبح للتضامن (11) نقطة وبقي خيطان على (3) نقاط.

مباريات اليوم

إلى ذلك، تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الثامنة بإقامة اربع مباريات، حيث يسعى القادسية (16) نقطة للعودة إلى الصدارة أمام فريق الشباب بالمركز العاشر (7) نقاط، وفي نفس التوقيت يلتقي الكويت (13) نقطة مع فريق برقان (3) نقاط، وعلى ستاد جابر الدولي يصطدم النصر صاحب المركز الثالث (15) نقطة بالسالمية (10) نقاط وفي مباراة متكافئة يستضيف الجهراء (4) نقاط فريق اليرموك (5) نقاط.

القادسية للعودة إلى الصدارة

ويبدو القادسية مرشحا لعبور محطة فريق الشباب والعودة إلى صدارة الترتيب وتصب الفوارق البدنية والمهارية بين اللاعبين لمصلحة الأصفر فضلا عن الدافع الذي يتملك القادسية ولاعبوه لكسب نقاط المباراة والحفاظ على قمة الترتيب، ويدخل الأصفر المباراة منتشيا بتأهله الى المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد بعد فوز عريض على السالمية 4-0 معوضا السقوط المفاجئ أمام النصر الجولة الماضية بهدف دون رد ليجدد فيه المدرب داليبور ستاركوفيتش التأكيد على جدارة فريقه في المنافسة على كل الالقاب بالاعتماد على مزيج من لاعبي الخبرة والشباب المحليين بقيادة بدر المطوع وصالح الشيخ وعبدالعزيز المشعان وأحمد الظفيري والعائد من الإصابة خالد القحطاني، وفي المقابل يدرك الجهاز الفني لفريق الشباب بقيادة الصربي تيبو ديبوتش صعوبة المهمة أمام خصم طامح الى الفوز باللقب، ومن المتوقع ان يلجأ ديبوتش الى التحفظ الدفاعي والانطلاق عبر الكرات المرتدة بتواجد علي الزنكي وفهد حامد وسالم حسين وعلي نادر.

النصر يصطدم بالسالمية

وتبدو الإثارة والندية حاضرة في اللقاء الذي يجمع فريقي النصر والسالمية، فالعنابي يخوض المباراة قادما من فوز ثمين على القادسية بهدف دون رد اثبت من خلاله جدارته على المنافسة على المراكز الأولى، وفي المقابل يأمل السالمية العودة الى سكة الانتصارات وتعويض خروجه من بطولة كأس ولي العهد وبخسارة ثقيلة أمام الاصفر برباعية دون رد ولايزال النصر يقدم عروضا لافتة في بطولة الدوري بقيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني الذي اعتمد على العناصر الشابة الى بدأت باكتساب الثقة مع مرور الوقت وبروز للاعبين طلال العجمي وبدر العنزي وبندر نايف ومساعد العنزي والحارس احمد عادي، وعلى الجبهة الأخرى يسعى الجهاز الفني للسماوي العودة الى الأضواء والمنافسة على مركز متقدم وتضم قائمة المدرب محمد دهيليس مجموعة متجانسة من اللاعبين يتقدمهم فيصل العنزي ونايف زويد وبدر السماك والأردني عدي الصيفي والعاجي ابراهيما كيتا.

الكويت لتخطي برقان

وتبدو حظوظ الكويت الاوفر لعبور محطة خصمه برقان، فالأبيض يسعى للتعويض السريع بعد حسم نقاطه أمام العربي في الجولة السادسة بقرار من لجنة الاستئناف.

وتضم قائمة المدرب الوطني محمد عبدالله مجموعة لافتة من العناصر القادرة على تحقيق مبتغاه، بتواجد المتالق عبدالهادي خميس وطلال جازع وفهد العنزي وحسين حاكم وعبدالله البريكي والمحترفين جمعة سعيد والمغربي عادل رحيلي والبرازيلي محمد كمارا.

التكافؤ بين الجهراء واليرموك

وعلى ستاد مبارك العيار، يحل اليرموك ضيفا على الجهراء في لقاء يسوده التكافؤ نظرا للتقارب في المستوى الفني بين اللاعبين ورغبة الفريقين في كسب نقاط المبــاراة وتحســين المــركز للابتعاد عن المراكز الأخيرة.