تصدر المتسابق علي مدوة منافسات بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة بعد تحقيقه المركز الثالث في الجولة الثانية من البطولة.

وقال عضو مجلس إدارة النادي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية اياد القريشي لـ «كونا» عقب ختام الجولة الثانية إن مدوة حافظ على تصدره جدول البطولة بعد حصوله على المركز الثالث في السباق.

وأضاف القريشي أن متسابق النادي عبدالله العقاب احتل المركز الثاني في جدول البطولة في حين حقق عبدالله ابو علوا المركز الخامس في سباق (كمبتشن 4.5) في الأدوار النهائية من السباق. واعتبر ان هذا الإنجاز يضاف الى رصيد النادي من الإنجازات السابقة في مسابقات المحركات، مضيفا أن هذه البطولة يشارك فيها العديد من الدول الخليجية والعربية ومن الولايات المتحدة ما يؤكد مكانة المتسابقين الكويتيين في هذه السباقات المهمة.