واصل المنتخب الكويتي تألقه في بطولة الخليج الثامنة لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية ابوظبي بفوزه على نظيره العماني بنتيجة 55 نقطة مقابل 42 نقطة.

وسيخوض المنتخب مباراته الرابعة والأخيرة امام نظيره السعودي لحسم لقب البطولة حيث سيحصل الفائز منهما على المركز الأول، بينما يحرز الخاسر المركز الثاني في حين سيتواجه في المباراة الأخرى منتخبا عمان والبحرين

وأشاد رئيس النادي الرياضي الكويتي للمعاقين والوفد المشارك في البطولة شافي الهاجري في تصريح لـ «كونا» بالنتائج التي حققها لاعبو المنتخب وحرصهم على الظهور بالمستوى المشرف في هذا التجمع الخليجي.

واكد الهاجري ان المنتخب السعودي ظهر بمستوى فني مميز في هذه البطولة ويمتلك لاعبوه مهارات عالية وخبرة كافية في التعامل مع مجريات المباراة، متمنيا التوفيق للطرفين بتقديم المستوى الذي يعكس تطور كرة السلة الخليجية للمعاقين.