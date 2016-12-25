حصد متسابقو نادي باسل الصباح للسيارات والدراجات النارية المراكز الأولى في الجولة الثانية من بطولة البحرين لسباق السرعة الـ «دراغ.ريس» التي اختتمت منافساتها اول من أمس.

وحصد المتسابقون 11 كأسا على صعيد منافسات السيارات ومنافسات الدراجات النارية في هذه البطولة التي تعتبر الأقوى في مجال سباقات السرعة على مستوى المنطقة اذ تشهد مشاركة نخبة من أفضل المتسابقين من أصحاب الخبرة الكبيرة والباع الطويل.

ففي فئة السيارات، حقق المتسابق الشيخ دعيج الفهد المركز الثالث بفئة (آوت.لو) وجاء بدر خورشيد في المركز الثالث بفئة (برومود)، فيما جاء سالم التميمي في المركز الاول بفئة (4.5 اندكس) وحل زميله احمد الزعابي ثانيا وجابر المغربي ثالثا، وفي فئة (سوبر.ستريت) جاء تركي الحميدي بالمركز الثاني بينما طلال بن عيدان ثالثا وفي فئة (10.5) جاء المتسابق سليمان العريعر بالمركز الثاني.

وعلى صعيد منافسات الدراجات النارية، حل مسفر المسفر في المركز الثاني وبدر بن عيدان المركز الثالث في فئة (سوبر.ستريت.بايك) وحقق مشعل الصبر المركز الثاني بفئة (برو.بايك).

وبعد ختام المنافسات، أشاد رئيس اللجنة العليا لل «دراغ.ريس» في النادي الشيخ دعيج الفهد بالمستوى المتميز للمتسابقين الكويتيين وحرصهم على تحقيق مراكز متقدمة ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

وقال الشيخ دعيج إن التجهيز الجيد والاستعداد المدروس للفرق الكويتية «كانا السبب الأساسي في تحقيق هذه النتائج الإيجابية وتشريف سمعة الكويت بهذا المحفل الإقليمي الكبير لرياضة المحركات الذي حظي بمشاركة أفضل المتسابقين في المنطقة».

وأكد مواصلة الفرق الاستعدادات والتجهيزات الفنية والميكانيكية للبطولات المقبلة التي تنتظرها وحرص جميع اللاعبين على تحقيق مراكز مشرفة فيها «لمواصلة الظهور بالصورة الحقيقية الراقية التي وصلت اليها رياضة المحركات وخصوصا سباقات السرعة في الكويت».

وأعرب عن شكره لرئيس الاتحاد البحريني للسيارات الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة على ما بذله من جهود واضحة انعكست إيجابا على إظهار البطولة بالشكل المطلوب والمأمول من قبل جميع المشاركين.

كما أثنى الشيخ دعيج على الجهود التي بذلها مدير لعبة الـ «دراغ.ريس» بالنادي خالد العجيل ومدير لجنة الفحص ابراهيم المناصير لما بذلاه من جهود كبيرة في سبيل دعم المتسابقين وانعكس ذلك ايجابا على «ما حققناه من نتائج».

وتقدم بالشكر للجماهير الكويتية التي حرصت على دعم المتسابقين سواء بالحضور الى حلبة السباق او متابعتهم عبر وسائل الإعلام والاتصال لرفع معنوياتهم وتشجيعهم على تحقيق نتائج متقدمة.