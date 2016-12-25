يكشف البطل ابراهيم الربيعان تفاصيل مشاركته في رالي داكار الدولي 2017، وذلك خلال مؤتمر صحافي يقام غدا عند السابعة مساء على حلبة سرب بالشويخ، تحت رعاية نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات، وشركة زين للاتصالات، وبيت التمويل الكويتي.

ويلقي الربيعان الضوء على الاستعدادات الخاصة للمنافسة في الرالي الدولي، والذي تأهل له مطلع مايو الماضي، بعد حصوله على المركز 22 برالي مرزوقة الدولي للدراجات النارية والذي أقيم في المغرب، وشهد مشاركة 97 متسابقا من نخبة المتسابقين على مستوى العالم.

جدير بالذكر ان رالي داكار هو أصعب رالي على مستوى العالم، حيث يعبر المتسابق ثلاث دول في أميركا الجنوبية، وهي: البرازيل، بوليفيا وبارغواي، ويقطع خلاله المتسابقون 10 آلاف كيلومتر.