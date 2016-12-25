سمير بوسعد

بعد الكتب الثلاثة الحكومية إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإعطاء الرياضة الكويتية مهلة شهرين لترتيب جديد للقوانين ودعوة الوفود الدولية المعنية إلى الكويت لإصلاح «ذات البين» القانونية بين الكويت والمنظمات الدولية تمهيدا لرفع الإيقاف، يدخل «فيفا» في عطلة رسمية بدأت وتستمر حتى 3 يناير 2017، بسبب أعياد الكريسماس، وكل أوروبا أيضا وأنديتها، وهذا يدحض شرط الرفع الفوري عن النشاط الكروي اولا. وسيكون الحسم ربما في تاريخ 10 يناير العام المقبل خلال انعقاد المكتب التنفيذي لفيفا ومن ضمن صلاحياته بحث قرارات الإيقاف والانضباط وغيرها من المستجدات على جدول أعماله، في حال وافق على ما طلبه سابقا وهو تعهد وتعديل بعض مواد القوانين بموجب المعايير الدولية فقط.