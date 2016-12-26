يحيى حميدان

أرجع مدرب فريق الكرة بنادي الصليبخات أحمد عبدالكريم سبب الخسارة من كاظمة 0-1 مساء أول من امس ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري «VIVA» يعود إلى خطأ دفاعي استغله المنافس بالشكل الأمثل.

واعتبر عبدالكريم في حديث خاص مع «الأنباء» عقب المباراة ان نتيجة التعادل كانت ستكون منطقية لو حدثت بسبب المستوى المتكافئ بين الفريقين مع أفضلية بسيطة للصليبخات بعد قيامه بتبديل تكتيكي مبكر لتعزيز الناحية الهجومية في الدقيقة 35 ولكن لم نوفق لترجمة هذه الأفضلية إلى هدف بعد اعتماد كاظمة على إغلاق المنطقة الدفاعية والقيام بالهجمات المعاكسة التي شكلت خطورة نسبية على مرمى الفريق.

وأضاف مدرب الصليبخات انه اشرك 4 مهاجمين دفعة واحدة في الدقائق الأخيرة من اللقاء وسنحت اكثر من فرصة للتسجيل، والمغامرة تعد أمرا عاديا في عالم كرة القدم.

وأشار كذلك الى افتقاد الصليبخات للمحترفين المدافع البرازيلي والاسي بداعي الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات وكذلك لاعب الوسط المالي مامادو سامبرا للإصابة الذي عاد للتدريبات في اليومين الماضيين وسيكون كلا اللاعبين جاهزين للمباريات المقبلة.

وقال: «أهنئ كاظمة على تحقيقه الفوز وكذلك اشكر لاعبي الصليبخات على المستوى الذي قدموه وآمل منهم المزيد في المباريات المقبلة للمحافظة على المركز المتقدم الذي يحتله الفريق».