عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في خيطان أنور يعقوب أن سبب الخسارة أمام التضامن بثلاثية دون رد في الجولة الثامنة من الدوري يعود لعدة أمور منها قلة خبرة لاعبيه التي دائما تظهر بعد دخول الهدف الأول في مرمانا وكذلك لكثرة الإصابات والغيابات، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا مستوى جيدا في الشوط الأول تبادلوا فيه الهجمات أمام التضامن لكن في الشوط الثاني تغير الحال خصوصا بعد تسجيل التضامن للهدف الأول.



وبين يعقوب أن الفريق افتقد لخدمات طلال الأنصاري لظروف الدراسة وكذلك المحترف العاجي كيفن سالمون للإيقاف وحسين دشتي وعبدالله حمد للإصابة كما أشركت مساعد الفوزان رغم عدم جهوزيته بصورة كاملة بسبب لحاجته الماسة لخبرة الفوزان، مبينا أنه سيحاول ترتيب صفوفه خلال تلك الفترة قبل مواجهة برقان في الجولة التاسعة الخميس المقبل من أجل تحقيق الانتصار والخروج من المركز قبل الأخير على أقل تقدير ومن ثم التفكير بالوصول لمراكز الأمان.



وأضاف يعقوب أن الفريق بحاجة ماسة إلى تدعيم صفوفه بلاعبين محليين ومحترفين اثنين على أقل تقدير من أجل العودة لمستواه المعهود وكذلك من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز.