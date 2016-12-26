عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في التضامن علي مهنا إنه وضع نصب عينيه تجاوز حاجز الـ20 نقطة في القسم الأول من الدوري لكي يضمن بقاءه ضمن الفرق التي تسعى للبقاء في دوري الأضواء الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الفوز على خيطان بثلاثية دون رد مساء أول من أمس في الدوري جاء متأخرا، حيث سيطر فريقه على الشوط الأول وأضاع العديد من الفرص المحققة للتسجيل إلا أنه تمكن من التسجيل بالشوط الثاني، لافتا إلى أن النزعة الهجومية هي مصدر قوة الفريق بالوقت الحالي والتي سيواصل عليها بنفس النهج لأن كرة القدم يجب ان يكون فيها امتاع دون اهمال العامل التكتيكي وخط الدفاع.

وأشار مهنا إلى أنه يرفض انتقاد الحكام أو الاحتجاج عليهم داخل الملعب بل يجب مساعدتهم دون التشكيك لأن «حلاوة» كرة القدم في أخطائها، مشيرا إلى أن الاحتجاج على قرارات الحكام لن يقدم أو يؤخر بشيء بل التركيز بالملعب هو الحل الأمثل لأي فريق شعر بأنه تعرض لظلم تحكيمي.

وأضاف مهنا أنه يستمتع بمواجهة فرق الصدارة لأنها تبادر للهجوم وبالتالي تظهر إمكانيات اللاعبين بصورة أفضل وهو أمر لن يتخلى عنه مهما كان المنافس.

وأوضح مهنا أنه سيفتقد خدمات أحمد محمد إبراهيم للإيقاف في مواجهة الساحل بالجولة التاسعة، وكذلك عبدالله سعود وراشد المطيري للإصابة، بينما تحوم شكوك حول مشاركة المهاجم حامد الرشيدي.