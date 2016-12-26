قرر الجهازان الفني والإداري منح الفريق راحة لمدة يومين

مبارك الخالدي

تسلمت إدارة النادي العربي رسميا يوم امس قرار اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة والمتضمن المصادقة على قرار لجنة الاستئناف القاضي بقلب نتيجة المباراة رقم (42) بين العربي والكويت ضمن الجولة السادسة لبطولة دوري VIVA والتي انتهت بفوز الكويت 2-1، وجاء في قرار الاستئناف قلب نتيجة المباراة محل النزاع لمصلحة العربي 3-0 وإضافة 3 نقاط إلى رصيده في المسابقة.

وفي شأن متصل، خاطبت إدارة النادي العربي أمانة السر بنادي القادسية لاتخاذ اللازم نحو شطب اللاعب حمد العنزي من سجلات الفريق تمهيدا لقيده في كشوفات الفريق الأخضر لدى اتحاد الكرة، وكان العنزي قد انتقل رسميا لصفوف الفرق ودخل تدريبات الفريق بشكل رسمي، ويسعى الجهاز الإداري للعربي الى الانتهاء من إجراءات تسجيل العنزي فور فتح باب الانتقالات الشتوية ليكون اللاعب رهن إشارة الجهاز الفني في المشاركة أمام التضامن ضمن الجولة العاشرة للدوري.

إلى ذلك، قرر الجهازان الفني والإداري منح الفريق راحة لمدة يومين عقب الفوز على الساحل 4-0 ضمن الجولة الثامنة للدوري على أن يعود الفريق إلى التدريبات مساء غد الثلاثاء.

من جهته، أشاد المدرب الصربي ميودراغ جيسيك بالروح العالية للاعبيه، واصفا إياهم بالمقاتلين، وقال افتقد فريقنا الحظ خلال الشوط الأول، إضافة إلى التسرع في إنهاء الهجمة ولكن الوضع تغير تماما في الشوط الثاني خصوصا بعد التسجيل من ركلة جزاء.



وأضاف: لعبنا أثناء الشوط الثاني بتكتيك مغاير والفضل في الانتصار الكبير إلى الروح العالية للاعبين الذين أظهروا أداء قتالي حتى النهاية تكلل بالأهداف الأربعة، وقال لا شك ان الفوز في هذه المرحلة مهم جدا خصوصا ان الفريق لن يشارك الجولة المقبلة، الأمر الذي يفسح المجال أمام الجهاز الفني لمواصلة الجهود لإعادة بناء الفريق بالشكل الذي يكفل المنافسة على البطولة.



من جهة اخرى، طمأن رئيس الجهاز الطبي د.انور محمد الجمهور العرباوي على الحالة الصحية للاعب عبدالله الشمالي الذي تعرض لإصابة في الرأس أثناء مشاركته احد لاعبي الساحل، وقال ان الشمالي احتاج إلى 4 غرز في الرأس، لافتا إلى أن اللاعب سيكون جاهزا للمباراة المقبلة شريطة اتباع وسائل الوقاية اللازمة.